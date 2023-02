Safira: «Não é só de golos que um avançado vive»

Safira reconhece que "no futebol as coisas mudam muito rápido", mas não esconde estar a viver um bom momento. À margem da visita à escola EB 1 Oliveira do Castelo, onde também esteve o colega de equipa Afonso Freitas, o avançado brasileiro de 27 anos abordou também a atualidade da equipa."Ao longo da minha carreira tenho feito alguns golos decisivos. Fico muito feliz em poder ajudar o clube, que vem sempre em primeiro, seja com golos ou com assistências. Seja de que forma for, se puder ajudar vou ficar feliz"."No futebol as coisas mudam muito rápido. A concorrência no nosso ataque é muito forte, o Anderson e o André são excelentes jogadores. Acho que cada um tem o seu momento, graças a Deus chegou o mesmo e consegui aproveitar as oportunidades que tive. Estou muito feliz.""Com certeza, os golos dão sempre confiança. Para um avançado é sempre bom estar a marcar, mas não é só de golos que um avançado vive. Posso ajudar com golos, assistências, vencer é o mais importante"."Na época passada já joguei na Liga, mas o Vitória é um clube com outra dimensão, com outra cobrança. A cobrança é sempre grande o tempo todo. Sinto-me adaptado, abraçado e acolhido, isso deixa-me confiança e feliz"."Temos de continuar a dar tudo dentro de campo. Independentemente do resultados, devemos sair do campo com a sensação de que demos tudo, deixamos o nosso sangue, tudo o que tínhamos. O grupo é forte, existe muito companheirismo, damos sempre o máximo"."É um jogo importante para procurar manter esta série de resultados. Vamos dar tudo de novo e esperamos poder sair novamente vitoriosos"."Os nossos adeptos são muito calorosos, passam uma energia incrível para quem está dentro do campo. Senti essa mesma energia quando joguei contra o Corinthians. O que podem esperar de mim é que dê sempre o máximo, vou correr, lutar, dar o sangue, brigar, tudo o que eu tiver eu vou entregar. Os golos vêm como consequência disso"."Aprendemos sempre uns com os outros nos treinos e nos jogos. Esta convivência tem sido muito importante para mim, como para os meus colegas. Este é o caminho. Somos concorrentes por uma vaga na equipa, mas somos amigos, por isso estamos sempre juntos, conversarmos e tentamos ajudar-nos. Seja quem for que vá para dentro do campo vai dar resposta porque somos três avançados com muita qualidade"."Foi incrível. Gosto muito de conviver com as crianças, estas iniciativas alegram-me muito e deixam-me feliz".