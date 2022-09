Safira: «Sempre me identifiquei e sinto-me realizado por vestir esta camisola»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Safira já falou pela primeira vez como reforço do Vitória. O avançado ex-B SAD disse estar feliz pela oportunidade e explicou os motivos para aceitar a mudança."Tenho boas memórias no D. Afonso Henriques. A minha estreia em Portugal, o meu primeiro jogo, foi aqui. Para mim aquele jogo foi incrível. O calor, a emoção dos adeptos, senti isso enquanto adversário, e por isso imagino como é vestir esta camisola. Certamente foi um dos motivos que me fizeram escolher o Vitória.""Já estou adaptado, conheço o futebol português, e acho que isso é fantástico para mim. Espero estar pronto e poder ajudar o quanto antes. Podem esperar de mim um jogador muito aguerrido, que luta muito durante os 90 minutos e enquanto tiver força. Nunca deixo de correr, nunca deixo de acreditar, nunca deixo de lutar um minuto. Sempre acompanhei o Vitória,