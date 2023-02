Safira só sabe ser decisivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao marcar o golo da vitória no Estoril, Alisson Safira foi decisivo pelo segundo jogo consecutivo, depois de também ter dado o triunfo sobre o Chaves na jornada anterior. O avançado brasileiro de 27 anos, aliás, marcou o terceiro golo pelos vitorianos e o primeiro também já tinha sido determinante, uma vez que valeu outro triunfo, neste caso sobre o Vizela na Taça de Portugal.Certo é que Safira conseguiu marcar uma posição mais vincada na hierarquia das escolhas de Moreno Teixeira, ele que foi pela primeira vez titular pelo Vitória em jogos do campeonato precisamente no Estoril e só em mais dois jogos (ambos das Taças internas) conseguiu ter esse estatuto. A concorrência dos compatriotas André Silva e Anderson tem sido difícil de superar.