Safira vai reforçar o V. Guimarães

Safira é o senhor que se segue no V. Guimarães. O avançado que pertence aos quadro do Belenenses SAD tem tudo acertado com o emblema do Minho e vai, assim, ser mais um nome para a frente de ataque de Moreno. À sua espera, Safira tem um contrato de três temporadas.Contratado ao Londrina, em 2021/22, Safira deu nas vistas pelo Belenenses SAD. Em 30 jogos, fez dez golos.