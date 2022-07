Saída de Trmal permite ao V. Guimarães poupar 350 mil euros em salários

O empréstimo de Matous Trmal ao Marítimo, num acordo válido por uma época, vai permitir à SAD do Vitória promover uma poupança de 350 mil euros, valor bruto do vencimento do jogador checo na temporada 2022/2023.O factor financeiro acabou por ter um peso significativo na decisão da administração da SAD vitoriana. Além disso, o Vitória foi de encontro à vontade do guarda-redes, que já tinha manifestado a intenção de deixar o clube por não ser a primeira solução para a baliza.O processo de saídas continua sem estar fechado. A SAD espera acertar a transferência de Alfa Semedo, um dos jogadores mais bem pagos do plantel. Esta época, o salário bruto do internacional guineense vai aumentar 100 mil euros, chegando praticamente aos 700 mil. Um valor considerado incomportável pelos responsáveis vitorianos, que estão apostados em continuar a reduzir a folha salarial.