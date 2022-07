Semana de sonho de Jota Pereira acaba no cockpit do avião

Jota Pereira culminou a sua semana de sonho ao experimentar o cockpit do avião que trouxe a comitiva vitoriana da Hungria. O jovem avançado de 21 anos jamais irá esquecer os últimos dias, uma vez que não só se estreou numa convocatória europeia como até teve direito a 14 minutos no relvado do Pancho Aréna, um jogo obviamente inesquecível.Depois de ter sido utilizado e marcado um jogo no jogo particular com o Canelas, Jota Pereira convenceu Moreno Teixeira, que já o conhecia bem da equipa B, onde o avançado marcou seis golos e juntou três assistências nos 23 jogos em que foi utilizado na época passada.Já em 2020/21, Jota Pereira tinha marcado também seis golos em 22 jogos, aí ao serviço dos sub-23 e ainda como sub-19, num sinal de que a sua evolução dentro do clube tem sido a pulso, mas obviamente gradual até ao que sucedeu nesta viagem europeia à Hungria.Refira-se que a comitiva vitoriana regressou hoje da Hungria e Moreno Teixeira concedeu folga ao plantel para este sábado. O regresso aos treinos é no domingo e com o foco já na viagem à Croácia, onde o Vitória defronta o Hadjuk Split no dia 4 de agosto, a próxima 5.ª feira.