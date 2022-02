Serigrafia de José de Guimarães assinala centenário do V. Guimarães

O artista plástico José de Guimarães criou uma serigrafia com uma edição limitada a 100 exemplares para assinalar o 100.º aniversário do Vitória de Guimarães, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Bwin, em comunicado.

Após ter desenvolvido uma serigrafia para assinalar os 75 anos do clube vimaranense, em 1997, o escultor e pintor que tem incorporado culturas de diferentes partes do mundo nas suas obras, desde a América Latina até ao Oriente da Ásia, passando por África, desenvolveu um trabalho com um preço de venda ao público a 1.000 euros e para sócios do Vitória a 850 euros, mediante pré-reserva até 25 de fevereiro.

Feita de várias cores e formas a complementar o símbolo do clube, a "pintura original" vai ser entregue ao Vitória e exposta no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), batizado em nome do artista, na cidade berço, às 11:30 de terça-feira, refere ainda o comunicado.

O clube minhoto refere ainda que a serigrafia de José de Guimarães "utiliza tintas de água e papel de fibra natural para um menor impacto ecológico".

Nascido em Guimarães, a 25 de novembro de 1939, José Maria Fernandes Marques iniciou "os estudos em pintura e desenho e frequentou os cursos de gravura da Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses" em Lisboa, a partir de 1958, e passou por Paris e por Luanda, antes de regressar a Lisboa em 1974, para prosseguir a sua carreira artística.

José de Guimarães está representado em museus e coleções nacionais e estrangeiros, como o museu da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o Museu Real de Arte Moderna, em Bruxelas, nos museus de Arte Moderna de São Paulo e de Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, a Fundação Akemi, em Osaka, no Japão, e o Museu Espanhol de Arte Contemporânea, em Madrid.

O artista recebeu o prémio de consagração de carreira da Sociedade Portuguesa de Autores em 2001 e foi distinguido com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito em 2009.

O V. Guimarães assinala o 100.º aniversário a 22 de setembro de 2022.