Sílvio despede-se do V. Guimarães: «Se não joguei o pretendido foi unicamente por opção técnica»

Depois de dois anos ao serviço do clube, Sílvio está de saída do V. Guimarães. O lateral despediu-se dos minhotos com uma mensagem nas redes sociais, onde esclareceu que apenas não jogou mais (fez dois jogos em 2021/22) por opção de Pepa."Obrigado, Vitória. Que clube fantástico. Gostava muito de ter ajudado mais dentro de campo, mas infelizmente não foi possível. Agradecer a forma que me receberam quando aqui cheguei. Rapidamente me senti em casa, rapidamente fiz grandes amizades e é por isso que me custa tanto despedir. Desejo a maior sorte do mundo para o clube, que tenha paz (muitas das vezes é a única coisa que precisa) para obter os resultados pretendidos. Por último, um pequeno aparte para tirar algumas dúvidas. Sinto-me a 100% há muito tempo. Se não joguei o pretendido, foi unicamente por opção técnica.Opção essa que temos sempre que respeitar, sermos resilientes e não aceitar! Um abraço forte a todos os Vitorianos. Vemo-nos nos relvados!", podia ler-se nas redes sociais do jogador.A publicação de Sílvio rapidamente se encheu de comentários de colegas de equipa, que desejaram boa sorte ao internacional português e o consideraram um "exemplo".Pelo V. Guimarães, onde teve vários problemas físicos, Sílvio alinhou em 14 partidas.