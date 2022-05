Sindicato condena insultos a Rochinha no Boavista-V. Guimarães e leva assunto ao Governo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou esta segunda-feira "veementemente" alegados insultos de adeptos do Boavista ao jogador do Vitória de Guimarães Rochinha, na sexta-feira, no jogo da 33.ª jornada da Liga Bwin.

Em comunicado, a organização de defesa dos direitos dos futebolistas anunciou ter pedido "uma reunião ao novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto em que abordará, entre outros temas, a violência e aumento do discurso de ódio e ataques sobre os praticantes desportivos, dentro e fora dos recintos desportivos".

"O SJ condena, veementemente, mais um lamentável episódio relacionado com ofensas a profissionais de futebol, desta feita ao jogador Rochinha, capitão do Vitória Sport Clube, e à memória da sua mãe", lê-se ainda.

Após a visita ao Boavista, clube que Rochinha representou antes de ingressar no conjunto vimaranense, o jogador queixou-se de ter sido alvo de ofensas que mencionavam a sua mãe, a qual morreu vítima de cancro em 2019.

O encontro de sexta-feira, que abriu a 33.ª e penúltima jornada, terminou empatado 1-1, no Estádio do Bessa.