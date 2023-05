Sócios a favor de novo pacto social entre clube e SAD

Os sócios do V. Guimarães aprovaram por maioria a alteração do pacto social entre clube e SAD. Na Assembleia Geral extraordinária, 258 associados (63%) votaram a favor da mudança de alguns artigos. Acusado de querer enganar os sócios, na última AG, em que foi aprovada a venda de 46% do capital social da SAD à V Sports, António Miguel Cardoso foi duro na resposta. "Não permito não ter o controlo desportivo do Vitória. Não podemos comparar com Belenenses ou Valencia, a V Sports não tem a maioria do capital. Não vamos entrar em loucuras, mas com este acordo estamos mais confortáveis", registou.