Sócios do V. Guimarães aprovaram as contas em assembleia geral

Os sócios do Vitória reuniram-se em assembleia geral, esta sexta-feira, e aprovaram as contas relativas a 2020/21, inicialmente reprovadas a 23 de outubro, ainda durante a presidência de Miguel Pinto Lisboa.Esse documento, recorde-se, apresentou um exercício negativo de cerca de 3,6 milhões de euros e um aumento do passivo de 6,8 para 7,8 milhões de euros.De resto, esta reunião serviu também que fosse aprovada a composição do conselho vitoriano.