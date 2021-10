Sócios do V. Guimarães chumbaram relatório e contas do clube

Os sócios do V. Guimarães estiveram reunidos esta tarde em Assembleia Geral e chumbaram o relatório e contas do clube, referente à temporada passada, que terminou com um resultado líquido negativo de 3,6 milhões de euros.





Segundo reporta o 'Guimarães Digital', a gestão de Miguel Pinto Lisboa foi criticada ao longo das intervenções dos sócios, na reunião magna que decorreu no Pavilhão do Vitória, com o presidente dos conquistadores a garantir que tem um plano para baixar os custos e dilatar receitas.