Sócios do V. Guimarães com lugar anual têm entrada gratuita no jogo com o Hajduk Split

O V. Guimarães iniciou esta segunda-feira a venda de bilhetes para o jogo de quarta-feira com o Hadjuk Split, a contar para a 3ª pré-eliminatória da Liga Conferência. Uma das grandes novidades a nível de bilhética está relacionada com o facto de os sócios com lugar anual terem entrada gratuita na partida."O bilhete de sócio não detentor de lugar anual, que também terá de ter a quota 7 (julho) em dia, tem o custo unitário de 10€ para as bancadas Inferior Poente, Inferior Neno, Superior Neno e Superior Sul. Os bilhetes para acompanhante de sócio estão disponível por 15€, localizados para as bancadas Inferior Poente, Superior Neno, Inferior Neno e Superior Sul, sendo que cada sócio poderá adquirir dois bilhetes de acompanhante, estando limitado ao número de lugares livres, e apenas mediante apresentação do cartão de sócio. Os bilhetes para público adepto do Vitória custam 20€ para as bancadas Inferior Poente, Inferior Neno, Superior Neno, Superior Sul", podia ler-se no comunicado dos vitorianos.Os adeptos do conjunto croata têm bilhetes disponíveis por 15 e 20 euros.