Sorteio das listas às eleições com direito a protesto

O sorteio da ordem das listas candidatas às eleições do V. Guimarães ditou que candidatura de António Miguel Cardoso seja a Lista A, Alex Costa vai encabeçar a B e Miguel Pinto Lisboa ficou com a Lista C. Curiosamente, esta foi também a ordem da entrega das candidaturas ao ato eleitoral que vai decorrer a 5 de março e que ficou já marcado pela suspeita de existência de assinaturas falsas no processo da candidatura do atual presidente.



A este propósito, de resto, foi comunicado esta tarde no ato solene do sorteio que foram retiradas mais de 500 assinaturas que constavam no processo de candidatura de Miguel Pinto Lisboa, o que levou à apresentação de um protesto formal no ato solene desta tarde e por parte de Pedro Miguel Carvalho, candidato a Presidente do Conselho de Jurisdição na Lista C que integra os apoiantes da direção vigente no clube vitoriano.

Registe-se que o sorteio desta tarde foi ainda realizado pela Mesa da Assembleia Geral ainda em funções, órgão liderado por José Antunes, mas depois deste ato formal, o presidente da AG entregou a condução do processo eleitoral a Pedro Xavier, antigo presidente da Mesa, isto porque José Antunes integra a candidatura de Miguel Pinto Lisboa aos Órgãos Sociais do Vitória.