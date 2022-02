Sorteio das listas às eleições do V. Guimarães agendado para as 15H30

O sorteio da ordem das listas candidatas às eleições do V. Guimarães será realizado esta tarde, pelas 15H30, na sala VIP do Estádio D. Afonso Henriques.Inicialmente agendado para a manhã de ontem, o sorteio acabou por ser adiado devido à polémica despoletada após a deteção da existência de assinaturas falsas na subscrição da candidatura de Miguel Pinto Lisboa.Na presença de representantes das três candidaturas, o sorteio será realizado pela Mesa da Assembleia Geral, órgão liderado por José Antunes. Depois deste acto formal, o presidente da A.G. vai entregar a condução do processo eleitoral a Pedro Xavier, antigo presidente da Mesa, uma vez que integra a candidatura de Miguel Pinto Lisboa aos Órgãos Sociais do Vitória.