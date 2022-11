TAD anula sanção de jogo à porta fechada decretada pelo CD ao V. Guimarães

O V. Guimarães viu o Tribunal Arbitral do Desporto anular uma decisão do Conselho de Disciplina da FPF, que tinha, em julho passado, decretado a sanção de um jogo à porta fechada e multa de 6.500 euros ao Vitória, por factos ocorridos no jogo com o FC Porto, em abril, na 29.ª jornada da Liga Bwin 2021/22.O Vitória apresentou recurso no TAD, que agora emitiu a sua decisão. O TAD decidiu, "por maioria, julgar procedente o recurso interposto pela demandante, Vitória Sport Clube (...), anulando-se assim a deliberação" do Conselho de Disciplina da FPF.Em causa estava a invasão de campo por parte de um adepto, na segunda parte do jogo com os azuis e brancos, que se aproximou de Rochinha e Geny Catamo, então ao serviço do Vitória. Ora, da análise do TAD resulta que não foi provado que o invasor fosse sócio ou simpatizante do Vitória, que tivesse pontapeado Rochinha por duas vezes."Foi decisivo o depoimento do pretenso agredido com dois pontapés, pois foi perentório ao declarar, várias vezes, que 'nunca se sentiu agredido', inclusivamente, quando lhe foram exibidas as imagens constantes dos autos. Por outro lado, declarou que o invasor o abraçou (...) tendo até referido que o invasor lhe disse 'amo-te Rochinha'", pode ler-se no documento que explica a decisão do TAD."As testemunhas Cosme Machado, ex-árbitro de futebol, e João Pinheiro, árbitro do jogo, foram perentórios em afirmar que o jogo se encontrava interrompido, tendo sito reatado com um lançamento da linha lateral, esse sim retardado por força da invasão", lê-se ainda.