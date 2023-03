TAD dá razão a António Miguel Cardoso

António Miguel Cardoso viu o Tribunal Arbitral do Desporto dar provimento ao recurso que apresentou, depois da suspensão de um mês decretada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O líder do V. Guimarães não aceitou o castigo decretado no final de novembro e viu o seus argumentos validados pelo TAD, cuja decisão, no entanto, ainda é passível de recurso por parte do CD da FPF.Recorde-se que António Miguel Cardoso foi ainda condenado a pagar uma multa no valor de 3.570 euros. Tudo na sequência de um processo disciplinar instaurado por causa de declarações do presidente do Vitória, pouco antes do jogo em Paços de Ferreira, da jornada 9 da Liga.Na altura, António Miguel Cardoso fez vários reparos sobre a nomeação de Nuno Almeida para o jogo em questão, depois do árbitro algarvio ter dirigido, semanas antes, o dérbi minhoto em Braga, da 5ª ronda da Liga Bwin.