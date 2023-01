O Tribunal Arbitral do Desporto manteve o castigo de 23 dias que o Conselho de Disciplina decidiu aplicar a António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, mas reduziu o valor da multa dos 3.825 euros para os 2.678 euros.A decisão foi proferida na quarta-feira e acontece depois de o líder dos vitorianos apresentar recurso.O castigo, recorde-se, diz respeito às críticas de António Miguel Cardoso a Nuno Almeida depois do jogo com o Sp. Braga, em setembro.