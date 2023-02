Team manager do V. Guimarães com processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Pedro Herculano Leite Gonçalves, team manager da equipa do V. Guimarães, tendo por base os factos ocorridos num jogo da Liga e "na sequência da convolação do processo de inquérito", conforme explicado num comunicado publicado na última terça-feira.O motivo do processo é, por agora, desconhecido, sendo que o mesmo foi enviado no dia 8 de fevereiro à Comissão de Instrutores da Liga.