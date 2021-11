Tomás Händel: «Vamos trabalhar para voltar às boas exibições»

Tomás Händel reconheceu,, que este sábado o Vitória de Guimarães não realizou a sua melhor exibição da temporada, que ainda bastou para levar de vencido o Moreirense () em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin."Jogo muito complicado, contra equipa muito organizada, mas temos de realçar o trabalho da equipa e esta vitória. No passado, tivemos jogos em que jogamos bastante bem e não conseguimos ganhar. Hoje não fizemos uma exibição perfeita, mas o importante era a vitória. Vamos trabalhar para voltar às boas exibições", começou por dizer o médio dos vimaranenses, em declarações no final do encontro."No topo do futebol, temos de estar habituados a esse desgaste e a esses jogos exigentes. Tivemos jogos muito bem conseguidos, mas não conseguimos ganhar e o mais importante era regressar às vitórias.""Motivo de orgulho a chamada aos sub-21, fruto do meu trabalho aqui no V. Guimarães", terminou.