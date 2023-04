Tiago Silva apto para a visita a Famalicão

Um dos elementos do plantel do V. Guimarães mais utilizados pelo técnico Moreno, Tiago Silva foi dado como apto para a visita a Famalicão pelo departamento médico do clube. O médio falhou o jogo com o Boavista devido a um traumatismo num pé sofrido na partida anterior, diante do P. Ferreira.Assim sendo, o treinador dos vitorianos recebe um reforço importante para atacar o regresso às vitórias na Liga Bwin, em novo embate entre formações do Minho. Forte candidato a reentrar no onze, Tiago Silva junta-se a André André, Dani Silva, Janvier, Tomás Handel e Matheus Índio como opções para o miolo.Além da recuperação em pleno do médio, os últimos dias ficaram também marcados pelo regresso aos treinos integrados dos Zé Carlos e Jorge Fernandes, ambos afastados da competição há vários meses devido a lesão.O duelo entre V. Guimarães e Famalicão está marcado para sexta-feira, pelas 20h15.