Tiago Silva: «Benfica é letal, faz dois golos em duas oportunidades que tem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Silva lamentou a má primeira parte realizada pelo V. Guimarães na derrota (3-0) com o Benfica, para a 24.ª jornada da Liga Bwin."Um resultado que acaba por ser penalizador da primeira parte. Tivemos duas oportunidades clarisimas. Fomos penalizados. O Benfica é letal, faz dois golos em duas oportunidades que tem", vincou o médio dos vimaranenses à BTV."Tinhamos a ideia que vinhamos disputar o jogo. Achámos por bem recuar as linhas, sair na transiçao. Quando foi possivel, jogamos com carácter e demos uma boa imagem daquilo que é o Vitória", acrescentou.