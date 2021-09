Tiago Silva: «Cometemos erros que não podemos cometer»

Tiago Silva considerou que a derrota por 3-1 frente ao Benfica reflete as falhadas que a equipa cometeu.





"O que falhou é que cometemos erros que não podemos cometer, ainda por cima contra uma grande equipa como o Benfica. Estes erros pagam-se muito caro. Ou seja, sofremos golo. Temos de ir atrás do resultado. Na 2ª parte fomos uma equipa mais à nossa imagem. Procurámos o golo. O Benfica fez um golo numa transição porque estávamos desorganizados. Houve algum demérito nosso mas sexta-feira vamos à procura da vitória", disse Tiago Silva à Sport TV."A falta de eficácia tem sido o principal problema da equipa do Vitória. Criamos, temos oportunidades mas depois falta meter a bola lá dentro. O futebol vive de golos e não estamos a faze-los. Se calhar não merecemos os pontos que as pessoas dizem que merecemos porque não estamos a marcar. Internamente temos a sensação que somos uma equipa com muita qualidade, que cria oportunidades. Merecíamos outra coisa mas o futebol é isto mesmo", acrescentou.