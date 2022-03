Tiago Silva contesta atuação de Fábio Veríssimo: «Hoje por tudo e por nada eram cartões»

Tiago Silva estava inconformado com o resultado frente ao Sporting () e deixou críticas ao árbitro, Fábio Veríssimo. "Alguém tentou intranquilizar a nossa equipa, não sei a diferença deste jogo para os outros jogos. Hoje por tudo e por nada eram cartões, mas não quero entrar por aí", afirmou o médio, à Sport TV, onde ainda se mostrou inconformado com o resultado: "O Sporting é muito forte. Os dois jogadores do meio-campo dão a consistência à equipa e eles aproveitaram o cansaço. É muito injusto, penso que merecíamos sair com outro resultado pois o 1-3 não diz o que se passou aqui".O jogador vimaranense ainda garantiu que a sua equipa não se vai deixar abater por este revés. "Nós temos plena consciência do que fizemos. Agora temos de ir buscar os três pontos na próxima jornada", acrescentou Tiago Silva que ainda comentou o golo de Edwards: "Preferia quando marcava por nós".