Tiago Silva e a saída de Rochinha: «É uma perda grande para nós, mas não vai afetar o grupo»

Tiago Silva foi o porta-voz do V. Guimarães no treino aberto desta sexta-feira. Em declarações aos jornalistas, o médio passou em revista vários temas, indo da pré-temporada até à saída de Rochinha. Sobre este último assunto, lamentou-se pela perda de uma referência, mas garantiu que o grupo vai dar a volta."Difíceis, como todas as pré-épocas. Mas enriquecedores porque tem sido muito bom para o grupo, para fomentar o espírito de grupo, e para ganhar condição física, que vamos precisar. Em breve estamos a competir e queremos chegar bem.""Estou muito consciente da responsabilidade. O Rochinha é uma perda grande para nós, mas tenho a certeza absoluta que não vai afectar o grupo, ninguém é insubstituível. O Rochinha é um excelente jogador, uma excelente pessoa, das melhores que conheci no futebol, mas vamos dar a volta a isso, tenho a certeza absoluta. Temos um grupo espectacular e vamos fazer tudo para que não se sinta a sua falta. Em relação à importância que espero ter no grupo por ser dos mais experientes vou fazer com que todos percebam a história e mística do clube e que isso passe para dentro, que não se faça sentir em momento algum que há falta de entrega, é isso que os adeptos querem.""A expectativa passa por fazer melhor do que no ano passado. É um bocado a mentalidade do clube, queremos mais e mais.""O que espera a nível individual?Espero melhorar. Não estou satisfeito com o que foi feito no ano passado, nem a nível individual, nem colectivo, apesar de termos atingido as competições europeias. Quero melhorar os meus números e os da equipa também."