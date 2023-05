Tiago Silva e Afonso Freitas aptos para a visita do V. Guimarães ao Dragão

Tiago Silva e Afonso Freitas estão aptos para a visita ao terreno do FC Porto, no sábado, e serão opção para Moreno para essa partida. Os dois jogadores foram reintegrados sem limitações, esta quarta-feira, depois de terem saído do encontro com o Gil Vicente com queixas.De fora seguem Celton Biai, Bruno Gaspar e André André, todos a contas com problemas físicos.