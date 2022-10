Tiago Silva e o empate com o Benfica: «Saímos com sentimento de injustiça»

O V. Guimarães foi a equipa responsável por travar o Benfica pela primeira vez esta época, o que Tiago Silva explica com o facto de a equipa ter cumprido na perfeição o plano traçado pelo técnico Moreno. Apesar disso, o jogador considera que o empate sabe a pouco."Diria que foi o plano perfeito, fizemos aquilo a que nos propusemos. Saímos com sentimento de injustiça, podíamos sair com um resultado diferente, frente a uma das melhores equipas em Portugal", atirou à Sport TV o jogador dos minhotos, explicando depois qual foi um dos segredos para conquistar pontos com as águias: "Sabíamos que o Benfica mete muita gente por dentro, o Rafa, Neres, João Mário, e era preciso fechar o jogo interior deles. Eles têm muita qualidade por dentro e fizemos isso na perfeitção. Faltou fazer o golo".A equipa tem mantido um registo irregular na presente época, mas Tiago Silva considera que está dado o mote para os vimaranenses manterem este nível exibicional. "Já fizemos jogos que não foram à nossa imagem, hoje foi dos jogos em que a equipa melhor esteve e vai ser para continuar", prometeu.