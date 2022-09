Tiago Silva é um dos capitães do Vitória: «Responsabilidade acrescida, mas tenho gerido bem»

A cumprir a segunda temporada ao serviço do V. Guimarães, Tiago Silva integra agora o lote de capitães dos minhotos. Em declarações aos meios de comunicação do clube, o médio não escondeu o orgulho que sente por partilhar a responsabilidade com Bruno Varela, Jorge Fernandes e Tomás Handel."Tem sido especial, não vou mentir. É uma responsabilidade acrescida, ainda para mais ser capitão do Vitória, não é um clube qualquer. Acho que tenho conseguido gerir bem a situação, temos também um grupo de capitães espetacular, e um grupo de jogadores que não exige muito de nós, está tudo muito equilibrado e estamos no caminho certo", começou por explicar o médio.O V. Guimarães chega à 6ª jornada da Liga Bwin depois de ter batido o Santa Clara na última jornada, num cenário que, de forma natural, deixa o plantel satisfeito: "Trabalhar nesta semana foi bem melhor que na semana passada. Depois de uma vitória sabe sempre melhor, mas sempre com a mesma responsabilidade, a mesma vontade e com o mesmo compromisso da semana passada: conquistar os três pontos. O Arouca é uma equipa que coloca os mesmos desafios de outras equipas da 1ª Liga. Este ano o campeonato está muito mais equilibrado e conseguimos perceber isso pelos resultados, mas temos de estar preparados para tudo o que o Arouca nos possa causar. Estamos mais focados em criar problemas ao Arouca", considerou.Apesar de o conjunto agora orientado por Moreno ter desperdiçado uma vantagem de dois golos em Arouca na temporada passada, Tiago Silva garantiu que não há qualquer tipo de sentimento de vingança no plantel. "Faz parte do passado, é óbvio, mas não esquecemos e queremos ir lá, não com sentimento de vingança, mas para conquistar os três pontos. No ano passado sentimos um apoio gigante dos nossos adeptos, foi um bocado ingrato para eles e também para nós pela forma como foi, e queremos ir lá conquistar os três pontos e no final festejar com eles", rematou o jogador, de 29 anos.Em 2022/23, Tiago Silva soma um golo em dez encontros disputados.