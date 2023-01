Tiago Silva foi ao limite

As más notícias para o Vitória não se ficaram pela eliminação da Taça de Portugal, uma vez que Tiago Silva saiu lesionado e pode ser uma dor de cabeça para Moreno. O médio ficou muito queixoso depois de um lance com Al Musrati e viu-se obrigado a ser substituído já perto do intervalo, com dores na coxa esquerda, uma situação que irá ser entretanto reavaliada pelos vimaranenses.

Ainda assim, Tiago Silva não se rendeu à primeira e tentou até ao limite continuar em campo. Numa primeira instância, o médio reentrou e aguentou alguns minutos, mas voltou a cair e a ter de sair. Nessa altura, Janvier estava pronto para entrar, mas Tiago Silva pediu a Moreno para voltar a tentar. Sem sucesso.