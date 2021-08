Tiago Silva mais perto de ser anunciado como reforço do V. Guimarães

O processo negocial tendo em vista a contratação de Tiago Silva conheceu avanços significativos e o médio será confirmado como reforço do V. Guimarães nas próximas horas.





Tiago Silva encontra-se em Portugal desde a semana passada, devido a motivos de ordem pessoal, após ter deixado a Grécia. A rescisão do contrato com o Olympiacos já será uma realidade, pelo que o médio já pode assumir o acordo alcançado, há cerca de três semanas, com a SAD vimaranense.Recorde-se que o V. Guimarães tem tudo acertado para a contratação de Tiago Silva. Contudo, o processo arrastou-se pelas últimas semanas devido às demoradas negociações entre o médio e o Olympiacos para a rescisão do acordo que ligava as duas partes.