Tiago Silva: «Merecíamos mais pelas oportunidades que criámos e por aquilo que foi o jogo»

Tiago Silva considerou injusto o empate do V. Guimarães na visita ao Arouca, em jogo da 7.ª jornada da Liga Bwin em que os vimaranenses só fizeram o golo da igualdade aos 90'+12."As dificuldades que sentimos foi o campo não estar no melhor estado, o clima, mas não serve de desculpa. Saímos triste. Queríamos os três pontos. Pelas oportunidades que criámos e por aquilo que foi o jogo, merecíamos mais", referiu o médio do clube vimaranense, à Sport TV."A palavra de ordem era dominar, ganhar, convencer. O último jogo não foi o melhor, mas fomos precipitados no último terço. Faltou classe e melhor definição", acrescentou.