Tiago Silva: «Remate é caraterística minha»

Tiago Silva foi a solução que Moreno fez saltar do banco de suplentes para colmatar a lesão madrugadora do capitão André André e a aposta não podia ter sido mais feliz, dado que o médio, de 29 anos, foi o autor do estupendo tiro de fora da área que sentenciou o resultado.

“Acho que o remate é uma das minhas características. O treinador pede-me para atirar, arrisquei e acabei por ser feliz”, comentou Tiago Silva, para logo de seguida assumir que “a equipa fecha esta fase do campeonato com o sentimento do dever cumprido.”

Protesto

Os White Angels, claque do Vitória, associou-se ao coro de protestos contra o Mundial no Qatar ao exibir uma tarja onde se podia ler “32 seleções apuradas, 6500 vidas derrotadas.”