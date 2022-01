Tobias Figueiredo mais longe de reforçar o V. Guimarães

Com Josué fora da equação para reforçar o eixo da defesa, o Vitória passou a apontar baterias para Tobias Figueiredo, conformeantecipou há alguns dias. No entanto, a contratação do central ex-Sporting, de 27 anos, também se complicou nas últimas horas, com o emblema inglês a mostrar reticências em libertar um jogador que faz uma posição que é, atualmente, deficitária no plantel.Com o mercado também a fechar hoje no Reino Unido e com o Nottingham ativo na procura por reforços, uma eventual entrada pode abrir novamente a porta da saída a Tobias Figueiredo, que via com bons olhos a possibilidade de rumar a Guimarães. Mas, por agora, tudo indica que não será ele o escolhido para aumentar as opções de Pepa para o eixo da defesa dos minhotos.