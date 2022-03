Tomada de posse de novos órgãos sociais marcada para quinta-feira

A tomada de posse dos novos órgãos sociais do V. Guimarães terá lugar esta quinta-feira, numa cerimónia que será realizada no renovado Teatro Jordão pelas 21h30.A tomada de posse dos novos Órgãos Sociais será aberta aos associados dos vimaranenses até à lotação do espaço.António Miguel Cardoso foi eleito presidente do V. Guimarães na Assembleia Geral Eleitoral que teve lugar no passado dia 5, recolhendo quase 63 por cento dos votos, batendo nas urnas Miguel Pinto Lisboa, presidente cessante, e Alex Costa.