Tomás Handel e a estreia pelo V. Guimarães: «É um sonho tornado realidade»

O jogo entre o V. Guimarães e o Leixões ficou marcado não só pelo triunfo vitoriano, mas também pela estreia de alguns jovens da formação do conjunto minhoto. Tomás Handel foi um dos jogadores nessas circunstâncias e não escondeu a felicidade pelo momento vivido.





"É um sonho tornado realidade, há muito que esperava por isto. Sei que é fruto do meu trabalho e que tenho de o continuar a fazer. A responsabilidade é grande, mas estou preparado", começou por referir.O médio, de 20 anos, deu ainda ênfase à justiça do resultado: "É uma vitória muito bem conseguida e justa face à nossa exibição contra um adversário difícil. Agora estamos focados no jogo com o Casa Pia e no trabalho do dia a dia durante esta semana. Jogámos contra um adversário bem orientado e organizado. No intervalo retificámos algumas coisas e conseguimos mudar na 2ª parte. Os jogadores que entraram fizeram-no muito bem e estão de parabéns. É uma vitória da equipa".O próximo jogo do V. Guimarães é frente ao Casa Pia, também para a Taça da Liga.