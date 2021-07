Tomás Handel: «Estou preparado para assumir a posição se o treinador assim o achar»

Depois de renovar com o V. Guimarães e de ficar com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, Tomás Handel tem vindo a treinar com a equipa principal dos vitorianos e mostra-se satisfeito com aquilo que têm sido as primeira semanas de trabalho.





"Sou o único 6 de origem neste momento, mas a equipa tem outros jogadores que podem atuar na posição. Estou focado em dar tudo nesta fase da pré-época, acho que esta é a fase ideal para mostrar o meu valor ao treinador. Sinto que posso dar o meu contributo à equipa e que estou preparado para assumir a posição se o treinador assim o achar", começou por referir, dizendo depois que não está preocupado com a possibilidade de voltar à equipa B: "Não penso nisso. Estou a dar tudo para ficar no plantel principal, é muito bom poder conviver com jogadores que tenho como referências dentro e fora do campo e sinto que vou continuar a aprender muito."Elogiando a forma como os jovens foram recebidos pelos mais velhos e destacando André André como referências, o médio, de 20 anos, descreveu ainda como é trabalhar com Pepa. "É um treinador muito comunicativo, recebeu os jovens muito bem. Estamos a assimilar bem as ideias dele e procuramos estar em perfeitas condições para o início do campeonato", afirmou.Tomás Handel concluiu anotando as diferenças entre os escalões mais jovens e a equipa sénior e recusando a ideia de que o V. Guimarães entre nesta época pressionado por não ter chegado à Europa em 2020/21. "A primeira diferença é a qualidade, o nível dos jogadores é mais elevado. A intensidade é diferente e tenho de pensar mais rápido, mas isso é muito bom para a minha aprendizagem e o treinador puxa por nós. Estamos aqui para isso. Europa? O Vitória é um clube grande, os adeptos, a estrutura e os jogadores são muito exigentes. Mais do que olharmos para a Europa, que é um obejtivo de final de época, estamos concentrados no início da época e focados em dar tudo no começo do campeonato", rematou.