Tomás Handel "já a recuperar" para voltar ao que o "faz feliz"

Depois de os tratamentos conservadores não terem dado resultado, Tomás Handel teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar a lesão muscular que sofreu na coxa.Perante isto, o médio vai falhar o início de época do V. Guimarães, num cenário que, apesar de tudo, o jovem, de 21 anos, encara com otimismo. "Porque nem sempre a tão aguardada conclusão de um dos períodos mais difíceis nesta minha curta carreira corre como todos desejaríamos, tive que recorrer à operação para regressar àquilo que tanto me faz feliz. Já a recuperar e com certezas de que todos os que me envolvem farão tudo para me ajudarem", escreveu o jogador nas redes sociais.Em 2021/22, Handel alinhou em 19 jogos pela equipa principal do Vitória.