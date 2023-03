Tomás Händel de volta após longa paragem: «Aos que se mantiveram perto, a minha gratidão»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Toma´s Ha¨ndel (@tomashandel)

O dia 5 de março de 2023 ficará para sempre na memória de Tomás Händel, médio do V. Guimarães. Depois de mais de um ano (385 dias, para ser mais específico) afastado dos relvados devido a lesão, o jovem regressou à competição neste domingo, no caso ao serviço da equipa B.Apesar de o Vitória B ter saído derrotado do embate com o Lank Vilaverdense (2-1), Tomás Händel marcou o golo vitoriano e, nas redes sociais, não escondeu a satisfação pelo momento que viveu. "Finalmente. Aos que, mesmo estando eu longe do relvado, sem mantiveram perto, a minha gratidão", escreveu o jovem.Tomás Händel sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 13 de fevereiro de 2022, num cenário que o obrigou a ser operado em junho do ano passado. Daí para cá, o camisola 8 tem vindo a recuperar os melhores índices físicos e os minutos na equipa B deixam-no agora mais perto de poder ser opção para Moreno.