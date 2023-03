Tomás Händel feliz pelo regresso ao ativo: «Nunca pensei que fosse tanto tempo»

Foram meses de muita luta e sofrimento, mas Tomás Händel conseguiu superar todos os obstáculos e regressar ao ativo, deixando em definitivo para trás um período de autêntico calvário.O médio voltou pela porta da equipa B e até fez um golo, num momento que foi de alívio total. "A equipa B recebeu-me muito bem. Tivemos um penálti no jogo e percebi que me quiseram dar a possibilidade de tentar marcar no dia em que regressei. Não foi mais do que um golo, é verdade, mas foi também uma descarga emocional de muitos meses de algum sofrimento", contou o jovem, de 22 anos, aos meios de comunicação do Vitória, antes de detalhar as dificuldades que atravessou."De facto foi muito difícil receber a notícia de que teria de ficar de fora no resto da época numa altura em que estava a tentar agarrar o meu lugar. Nunca pensei que fosse tanto tempo. Foram meses bastante complicados, quando estava perto de voltar a treinar acontecia sempre mais alguma coisa e dava um passo atrás. Só se lida com isso com uma mentalidade muito forte e com a ajuda de pessoas muito importantes que estão ao nosso redor, como foi o caso da minha família e do departamento médico", referiu, deixando ainda um outro agradecimento especial."O Jorge Fernandes foi uma pessoa muito próxima de mim no último ano e que me ajudou a ultrapassar esta fase. Estou-lhes muito grato e tenho a certeza que o vou ajudar a regressar o mais rapidamente possível", apontou.Agora que está de volta, Tomás Händel sabe que terá de passar por um processo até voltar a estar totalmente ritmado para competir ao mais alto nível. Ainda assim, os objetivos são claros e estão bem definidos. "Não há lugares garantidos no futebol, tenho de saber gerir as expectativas. Temos de voltara a ganhar confiança e a confiança do treinador. É um trabalho longo, mas estou pronto para isso. O meu primeiro objectivo já está alcançado, que era voltar a fazer o que mais gosto. Agora, quero voltar a jogar pela equipa principal, voltar a ser opção regular para o mister Moreno. Também tenho o Europeu no Verão e quero muito ir", referiu.Apesar das dificuldades que o esperam para reentrar na equipa, Händel destaca que os motivos de base são positivos. "Os resultados que temos alcançado são fruto da qualidade de todos. Esta equipa tem muita qualidade, há uma grande união no balneário. O grupo conhece-se muito bem e isso tem dado frutos nos resultados. Estar de fora é horrível, estar na bancada e não poder fazer nada para ajudar é uma realidade pela qual não quero voltar a passar", concluiu.