Tomás Händel: «Nem nos meus melhores sonhos contaria com um fim de época assim»

Tomás Händel esteve parado durante mais de um ano devido a lesão, retomou a competição no princípio de março e já conseguiu ser decisivo para a equipa de Moreno Teixeira, apontando o golo da vitória da última jornada, em Vila do Conde e que até confirmou em absoluto o apuramento do V. Guimarães para a Liga Conferência da UEFA da próxima época.O médio de 22 anos leva sete jogos esta temporada, com um golo e uma assistência e, em entrevista aos meios do Vitória, falou um pouco de tudo, começando exatamente pelo golo "muito especial" que marcou ao Rio Ave."Sem dúvida. Aquele golo foi de facto muito especial, tanto para mim como para a equipa. Estive de fora durante muito tempo, nem nos meus melhores sonhos contaria com um fim de época assim, tão feliz, estreando-me a marcar pela equipa principal no jogo com o Rio Ave"."Num momento daqueles não se pensa em muita coisa. Só pensei em comemorar com os companheiros e com os nossos adeptos que estavam muito próximos da baliza onde havia marcado. Desfrutei ao máximo aquele momento. Não costumo marcar muitos golos e, por isso, não poupo nos festejos quando consigo"."Os médios com as minhas características não costumam, de facto, fazer golos de cabeça. Foi o meu primeiro golo de cabeça, até por isso foi especial"."Foi uma época muito longa para mim. Tive, porém, a resiliência necessária para ultrapassar os vários obstáculos com que me deparei e isso deixa-me orgulhoso. Foi graças a isso que consegui regressar à equipa. Já a equipa evoluiu e aprendeu muito, agora está bastante diferente do que era no começo da época. Os jogadores assimilaram muito bem as ideias do Moreno Teixeira e isso revelou-se fundamental neste apuramento do Vitória para uma prova europeia. O clube deve andar sempre envolvido em competições da UEFA todas as épocas e essa experiência ajuda sempre na evolução dos jogadores mais jovens, com reflexos no campeonato. Deve ser sempre esse o lugar do Vitória"."Somos um grupo muito jovem, mas muitos já se conhecem há muito. Esse aspeto contribuiu muito para o nosso sucesso. Há grande entreajuda entre os atletas, tanto dentro do campo como fora… Tive essa perceção enquanto estava a recuperar da lesão. Todos os dias era interpelado pelos meus colegas, que me perguntavam como é que eu estava e se tudo corria bem. Deram-me sempre força. E eu retribuía, acompanhando-os para todo o lado para apoiar. Essa união é evidente"."Esta equipa tem muito ADN Vitória. Vários jogadores passaram pela formação do clube e isso nota-se pela atitude que têm em campo e até no dia-a-dia. E esses jogadores passam depois esse ADN aos outros jogadores. Assim foi logo no começo da época"."É outro vitoriano. Foi fundamental na passagem dessa mística ao longo da época. Preparou-nos para a exigência dos adeptos, passou-nos sempre isso e a verdade é que resultou. E alguns de nós até já sabia disso, pois estamos num clube e numa cidade muito exigentes. Ainda bem. Ainda bem que existe essa pressão, os jogadores sentem prazer ao representar este clube"."Essas avaliações, de que o Vitória ia lutar somente pela permanência e que ia fazer uma época muito abaixo, passaram sempre ao lado da equipa. Acreditámos sempre muito em nós. Isso também nos ajudou muito. Cada um de nós nunca deixou de confiar na sua qualidade. Nunca houve dúvidas. A própria equipa técnica nunca deixou de transmitir essa confiança. Com a nossa união e o nosso ADN, provámos a essas pessoas que estavam erradas"."Era muito bom sinal. É sinal de que as coisas estão a ser bem feitas no clube, com a aposta efetiva nos jovens jogadores. É um trabalho fantástico, caso contrário, não seriam chamados tantos jogadores do Vitória aos sub-21 e não só. É mérito dos jogadores, mas também é reflexo do trabalho que tem sido desenvolvido no clube. Tenho a certeza de que qualquer jovem jogador olha para o Vitória como um excelente clube para evoluir na carreira"."Apesar das várias alterações que se verificaram, houve sempre grande estabilidade para trabalhar. Sinto que a equipa avançará para a próxima época com outra maturidade. Tentaremos fazer melhor do que nesta temporada, crescendo ainda bem. Queremos levar o Vitória aos patamares que merece"."O Vitória é um clube diferenciado, distingue-se muito pela sua massa adepta. Nunca nos abandonaram nos momentos menos bons. É um apoio incrível e isso acabou sempre por nos impulsionar para fases positivas".