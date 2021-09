Tomás Händel para reavaliar no V. Guimarães

Depois de ter falhado o último jogo do V. Guimarães devido a problemas físicos, Tomás Händel vai ser reavaliado, esta terça-feira, no regresso ao trabalho por parte do clube.





O médio, de apenas 20 anos, regressou dos trabalhos da seleção sub-21 com queixas na zona lombar e acabou por não recuperar a tempo do embate com o Belenenses SAD. O jovem tinha sido titular nas duas partidas anteriores e vinha ganhando espaço nas opções de Pepa, pelo que o técnico quererá contar com o atleta para a partida frente ao Arouca, agendada para sábado.Para além disso, há ainda outro dado a juntar à equação. Alfa Semedo, médio que tem vindo a competir com Händel pela vaga na posição mais recuada do miolo, foi expulso no último jogo, pelo que não poderá dar o seu contributo à equipa. De resto, esta foi a segunda expulsão do internacional guineense em três encontros pelo V. Guimarães.