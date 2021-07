Tomás Händel seguro por 50 milhões!

O Vitória anunicou há momentos a renovação do contrato de Tomás Händel. O jovem médio de 20 anos passa a estar vinculado ao clube até final da época 2025/26 e protegido por uma uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.



Natural de Guimarães, o capitão da equipa B cumpriu 24 jogos e marcou três golos na campanha da época passada e foi um dos destaques da promoção à Liga 3, prestação que lhe valeu um lugar na pré-época de 2021/22 junto do plantel principal onde será avaliado por Pepa, tendo em vista uma aposta mais declarada na formação do Vitória.





"Foi um percurso com muitos obstáculos, sempre com o apoio dos meus pais que me ajudaram a chegar aqui e claro que não posso deixar o Vitória de fora. Estou aqui não só por mim, pela minha família, mas também pelas condições que o Vitória sempre me deu para poder chegar aqui e porque esteve em muitos momentos difíceis na minha vida e nesses momentos agarrei-me ao Vitória, agarrei-me ao futebol. Mal posso esperar por entrar no D. Afonso Henriques e mostrar aos adeptos aquilo que valho", registou o jovem médio aos meios dos vitorianos."No ano passado estava na equipa B e olhava para jogadores com o André Amaro e o André Almeida que fizeram um percurso nas camadas jovens e olhava para eles como exemplo. Agora que estou aqui, espero que eu sirva de exemplo para os outros também, não só pela quantidade de anos que tenho de Vitória mas também pelo profissionalismo e por aquilo que fiz no clube. Posso prometer aos adeptos o que tenho vindo a fazer e que me fez chegar até aqui. Mudar aquilo que sou não era correto, prometo o mesmo trabalho, a mesma entrega e prometo demonstrar a qualidade que me fez chegar até aqui. Estou ansioso, estão os adeptos ansiosos, esperemos que seja uma época positiva, o grupo vai estar coeso e unido e esperamos cumprir os objetivos que nos vão ser propostos", acrescentou Tomás Händel que está no Vitória desde os 9 anos!