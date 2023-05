Tomás Händel: «Vitória que volta a colocar este clube onde tem de estar sempre»

O triunfo do V. Guimarães em Vila do Conde, no domingo, foi especial por vários motivos para Tomás Händel. Com aquele que foi o seu primeiro golo pela equipa principal dos vitorianos, o médio ajudou o clube, no qual fez toda a formação, a garantir a presença nas competições europeias em 2023/24.Nesse sentido, o internacional jovem por Portugal recorreu às redes sociais para assinalar o momento. "Vitória que volta a colocar este clube onde tem que estar sempre. Que grupo, que mentalidade, que forma de estar incrível. Ainda mais especial por me ter estreado a marcar pela equipa principal", escreveu Tomás Händel, no Instagram.Depois de um longo período de ausência devido a lesão, o médio regressou à competição em março, começando por somar minutos na equipa B. Entretanto, o jogador, de 22 anos, reafirmou-se no plantel principal, tendo sido titular no meio-campo do V. Guimarães nas últimas três partidas.