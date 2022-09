Tounkara renova com o V. Guimarães até 2025

O V. Guimarães anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com Mamadou Tounkara para a prolongação do contrato que liga ambas as partes. Dessa forma, o defesa-central, cujo vínculo terminava no final da presente temporada, passa agora a estar contratualmente unificado aos minhotos até 2025.Chegado em 2020 a Guimarães, o jovem, de apenas 20 anos, atuou na equipa sub-23 e na formação B nas duas últimas temporadas. No início da presente época, Tounkara foi chamado para os trabalhos de pré-época da equipa principal e a verdade é que tem conquistado o seu espaço. Beneficiando de algumas lesões no eixo do sector defensivo, o atleta francês soma já duas partidas em 2022/23 ao serviço da equipa de Moreno.A renovação de contrato assume-se assim como um 'prémio' para o jogador, isto sem nunca esquecer a política de valorização de jovens que o V. Guimarães há muito adotou.