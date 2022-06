Tounkara: «Será um prazer trabalhar na equipa A»

“ ? ´ ”



Do balanço da última época aos objetivos pós-férias. Tem a o jovem #TodosPor1 pic.twitter.com/R97G7NJFvF — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 17, 2022

Depois de se ter afirmado na formação B na época passada, com 27 jogos e um golo, o defesa-central Mamadou Tounkara assume que tem a ambição de chegar à equipa principal do Vitória na temporada 2022/2023."Quando voltar de férias gostaria de estar com a equipa A. Será um prazer trabalhar com eles até porque temos todos o mesmo objetivo, que é o de chegar à equipa A. Sei que quando lá estiver terei de colocar mais intensidade porque o nível é outro, é ainda mais profissional, mas é algo que eu espero há muito tempo", afirmou o jovem francês de 20 anos, aos meios do clube."Evoluí muito durante a época, principalmente com a ajuda do mister Moreno. Ele não muda muito e isso foi importante na minha comunicação com os colegas. Ajudou-me a estar mais concentrado no terreno de jogo e hoje tento seguir os conselhos dele", registou ainda Tounkara."Foi uma boa época, em que tive muito prazer em jogar na equipa B. Fez-me muito bem jogar com jogadores com quem já joguei no passado e senti-me muito melhor. É normal ter objetivos para conseguirmos avançar na vida. Penso que consegui, em cada jogo e em cada treino, alcançar os objetivos propostos", concluiu o defesa-central.