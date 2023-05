Tozé Mendes é novo treinador do V. Guimarães B

Tozé Mendes é o novo treinador do V. Guimarães B, que vai disputar o Campeonato de Portugal na próxima época, depois da despromoção já confirmada da Liga 3.Aos 44 anos, o novo timoneiro da segunda equipa do Vitória regressa ao clube, onde já orientou no passado as equipas de sub-23, sub-19 e sub-17.Neste momento, Tozé Mendes é o selecionador de sub-19 de Malta está a preparar o Europeu da categoria que se realiza no país, sendo que chegou a ser convidado para assumir os sub-21 de Malta a partir da nova temporada, mas recusou essa possibilidade precisamente para regressar ao V. Guimarães para a equipa B.