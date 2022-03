Três adeptos do V. Guimarães publicaram pedido de desculpa a Marega

Os três adeptos do V. Guimarães condenados a assumir um pedido de desculpas a Marega, na sequência do caso relacionado com insultos racistas ao ex-jogador do FC Porto, publicaram o texto na edição desta terça-feira do jornal DESPORTIVO de Guimarães.No texto, pode ler-se que os arguidos Hélder Manuel Pereira Gonçalves, Joaquim Pedro Sousa Ribeiro e Bruno Cristiano Pedro Teixeira "assumem serem três das pessoas" que no passado dia 16 de Fevereiro de 2020 assistiram ao encontro entre Vitória e FC Porto, da 21.ª jornada da Liga 2019/2020, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, "associando-se aos cânticos que surgiram no Estádio e vaiaram e insultaram o jogador da equipa visitante Moussa Marega"."Pelo comportamento assumido", os três arguidos "pretendem apresentar um pedido de desculpa público de desculpas ao visado Moussa Marega e a quem se possa sentir ofendido com tal comportamento, designadamente ao assistente Vitória Sport Clube".Em outubro de 2021, o Ministério Público determinou a suspensão provisória do processo por um ano aos três arguidos envolvidos no caso Marega. O procurador Marinho de Sousa considerou adequada a suspensão do processo por entender que os arguidos "não actuaram com um grau de culpa elevado", tendo ainda comunicado arrependimento aquando dos interrogatórios.O processo ficou suspenso provisoriamente durante um ano, mas os três arguidos foram condenados a pagar, cada um, mil euros ao Estado e a promover um pedido de desculpas a Moussa Marega, através da publicação de um anúncio num jornal desportivo local. Além disso, ficaram interditos de aceder a qualquer recinto desportivo como espectadores, por um período de um ano.