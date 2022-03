Três técnicos do V. Guimarães viram vermelho e Pepa comentou: «Conto pelos dedos da mão as vezes em que fui expulso»

Pepa viu grande parte do encontro entre Vitória de Guimarães e Sporting (1-3), a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin, desde o camarote do estádio D. Afonso Henriques devido ao facto de ter sido expulso ainda durante a primeira parte da partida.





Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, Pepa comentou o momento em que viu o cartão vermelho, lamentando a decisão do árbitro Fábio Veríssimo."Em relação à expulsão, conto pelos dedos de uma mão as vezes em que fui expulso. Os amarelos existem. Saí da zona técnica, e o amarelo era justo. Lamento ter sido expulso, mas não posso fazer nada. Foi um jogo bem jogado. Entrámos bem na segunda parte. A primeira parte foi intensa e disputada, sem grandes oportunidades de golo", começou por referir.

"Na segunda parte, entrámos muito bem, com oportunidades. A entrada do Pote [ao minuto 54] foi um momento-chave. O Sporting conseguiu ligar mais o jogo e ter ascendente. Depois do 2-1, procurámos tudo com cabeça, mas o golo contra a corrente do Marcus [Ewards] fechou o jogo. Quero dar os parabéns aos jogadores e aos adeptos por tudo o que fizeram."



Entradas de Pote e Matheus Nunes criaram dificuldades ao Vitória

"Os pormenores fazem parte do jogo. Com a entrada do Pedro Gonçalves, o Matheus Nunes baixou e criou-nos dificuldades. A equipa teve personalidade e caráter. Depois, é preciso ter um controlo emocional grande, porque tivemos muitos amarelos muito cedo. O Fábio [Veríssimo] fez um bom jogo tecnicamente. É pena não termos evitado o segundo golo do Sporting, em que foi tudo muito bem jogado."



"Fizemos de tudo para conseguir outro resultado"

"Não vencemos, mas fizemos de tudo para conseguir outro resultado. Faltou-nos conseguir mais a profundidade. O 3-1 é penalizador, mas os jogadores estão de parabéns. O Sporting esteve por cima 10 a 15 minutos. De resto, foi um jogo equilibrado."





"Foi opção.", terminou.