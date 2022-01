Troca sem efeitos práticos na baliza do V. Guimarães

Depois de Matous Trmal ter começado a época como titular, Bruno Varela, recuperado de lesão, reassumiu o lugar na baliza. Sendo certo que o internacional jovem por Portugal tem feito exibições de bom nível, a verdade é que, em termos práticos, a troca não surtiu efeitos práticos.

Nos nove jogos em que foi lançado, Trmal sofreu sete golos (0,77 golos sofridos por jogo), ao passo que Bruno Varela leva 17 tentos encaixados nas 13 partidas que leva (1,31 golos sofridos por jogo). Para além disso, o checo apresenta uma melhor percentagem de remates defendidos (76 por cento) do que o ex-Ajax (73,81 por cento).

Noutro âmbito, de acordo com a ‘Goal Point’, Edwards foi o jogador do campeonato português com mais dribles no último terço (76) em 2021.