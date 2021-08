Tudo sobre o V. Guimarães 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

Nas últimas duas temporadas o V. Guimarães não foi além do 7º lugar, ficando de fora das competições europeias. Com 77 participações na 1ª Liga, o clube vimaranense é um dos clubes com mais experiência no topo do futebol português. Detentor de uma Taça de Portugal (2012/13) e de uma Supertaça (1988), o V. Guimarães irá tentar reconquistar um lugar entre os seis primeiros classificados e regressar às competições europeias.